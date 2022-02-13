Ряд стран призывает своих граждан покинуть Украину

Министерства иностранных дел США, Великобритании, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Южной Кореи, Японии и посольство ЕС призвали свой неосновной персонал и гражданских лиц покинуть территорию Украины в течение 24-48 часов. Такие рекомендации были даны на фоне заявления советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия может не дождаться окончания олимпиады в Пекине и начать вторжение в скором времени.

В тоже время, CNN опубликовала материалы, в которых говориться, что призыв покинуть страну собственных граждан является стратегией США, принятой еще в конце прошлого года. Таким образом, Белый дом хочет показать, что о планах Кремля известно всем.

Стратегия США неоднозначна. Она создает панику вокруг и без того сложной и напряженной ситуации в Украине. Нельзя с уверенностью сказать, что Путин принял окончательное решение относительно наступления. Кроме того, в субботу должен состояться еще один звонок Байдена и хозяина Кремля. Также, известно о том, что Россия до сих пор не создавала наступательных отрядов, способных начать вооруженное вторжение. Кроме того, причин, включая дезинформационных, по которым Кремль мог бы напасть нет.

Все это указывает на то, что США и страны НАТО действительно следуют своей стратегии, однако оправдана ли она в этом случае – вероятно нет. Об агрессии России против Украины не знают только самые ленивые, а значит, призывы покинуть страну сеют лишь ненужную панику среди украинцев.