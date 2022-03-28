Рябошапка: почему Зеленский не взял на себя ответственность за судебную реформу

18:19 02 ноября Киев, Украина

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка на своей странице в сети Facebook вспомнил про существование Комиссии по вопросам правовой реформы и ее функциях и выразил свое мнение относительно того, что Владимир Зеленский опасается брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать проект судебной реформы для реализации в Украине. Эта реформа будет содержать очистку украинских судов. Об этом глава государства написал в статье "Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для издания Financial Times". Странное решение президента поручить подготовку судебной реформы именно правительству, ведь при президенте образована Комиссия по вопросам правовой реформы, одной из основных задач которой как раз и является подготовка предложений по проведению судебной реформы", - отметил Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, Зеленский не мог не знать об этой Комиссии, потому что несколько дней назад сменил ее состав, назначив председателем Комиссии своего приближенного юриста.