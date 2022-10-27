«Русский мир» - дело тонкое

17:51 27 октября Киев, Украина

На первый взгляд, информация о том, что человека, который поддерживает проводимую Путиным войну, официально, по решению суда, оштрафовали за “дискредитацию российской армии”, звучит, как анекдот. Однако, это реальность современной России.

В Новосибирске проживает некая Оксана Бабенко. Женщина известна своей пропутинской позицией. В тоже время, она представляет из себя, нечто подобное “эко-активисту”. Бабенко выступает против вырубки леса, в который, местный подполковник вывел на тренировку 250 мобилизованных. Путинистка начала конфликт с вояками, в ходе которого дело дошло до взаимных оскорблений. Будущие оккупанты “высказали предположение” по поводу природы гнева Бабенко, якобы из-за отсутствия мужа и “предложили” ее изнасиловать. В ответ, “эко-активистка” назвала мобилизованных фашистами и пожелала не вернуться с Украины. За это, подполковник составил донос на Бабенко. Как итог, суд признал ее виновной в “дискредитации российской армии” и оштрафовал, несмотря на ее пропутинскую позицию, которую она открыто демонстрировала в социальных сетях.

Видимо, поддерживать войну в России недостаточно, чтобы считаться “достойным россиянином”. Необходимо также потакать прихотям силовых структур, позитивно относится к коррупции, быть беспринципным и, если ты женщина, удовлетворять как можно больше военных “отдавая всю себя”.