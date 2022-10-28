Русские попы не ценят человеческую жизнь

16:38 28 октября Киев, Украина

Россия – страна парадокс. Это же относится и к Московскому патриархату, представители которого, считают вполне нормальным убийство украинцев и жертвоприношения во славу Путина и России.

Так, на пропагандистском телеканале «Спас» один из попов заявил, что “матерям не стоит переживать из-за гибели сыновей на войне”, так как они смогут родить себе еще.

Такое отношение к человеческой жизни присуще всем представителям РПЦ. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что все они находятся под руководством российских спецслужб, а многие из попов и сами являются агентами ФСБ, СВР и ГРУ.

Стоит отметить, что абсолютно все церковные деятели в мире, на данный момент молятся за то, чтобы в Украине “воцарил мир”. Они не принимают чью-либо сторону и призывают к мирному решению вопроса, что соответствует религиозному мировоззрению христианства. В тоже время, РПЦ проявила себя как сатанистов, призывая идти на войну “во имя России и Путина”. По их мнению, эта “святая цель и долг каждого правоверного христианина РФ”.