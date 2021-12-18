Руслан Бизяев о кризисе доверия власти

15:36 28 Июль Киев, Украина

Политический эксперт Руслан Бизяев поделился мнением о том, что в Украине назревает серьезный политический кризис.

“Население Украины теряет доверие к власти – Президенту, Верховной Раде”, - заявил Бизяев.

Он также затронул тему “луцкого террориста”, который, по мнению эксперта, является ярким отражением ситуации в стране.

«История закончилась хеппи-эндом, и все принялись рьяно обсуждать «А что же это было?». И за деревьями не увидели леса. А метафорический лес в данном случае это тотальный кризис доверия между властью и обществом. Этому кризису не часы, не месяцы и даже не годы. Это начало 2000-х и первые акции «Украина без Кучмы», - считает аналитик.

Р.Бизяев допускает, что указанный тренд в тотальном недоверии общества к власти приведет к смене состава верховной Рады, к смене Президента уже в 2021 году.

«Эти настроения общества «взрывают» любое государство изнутри. И ударная волна потом накрывает большинство безотносительно к политическим убеждениям. Ещё жарко и тепло. Но в свои права твёрдо вступает эпоха «последняя осень», - сказал эксперт.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. А также сообщалось, что в захваченном террористом автобусе в Луцке находятся около 10 заложников. Впоследствии он согласился освободить всех заложников и сдался. Люди в результате инцидента не пострадали.