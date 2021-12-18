Руслан Бизяев о кризисе доверия власти

Политический эксперт Руслан Бизяев поделился мнением о том, что в Украине назревает серьезный политический кризис.
Он также затронул тему “луцкого террориста”, который, по мнению эксперта, является ярким отражением ситуации в стране.
Р.Бизяев допускает, что указанный тренд в тотальном недоверии общества к власти приведет к смене состава верховной Рады, к смене Президента уже в 2021 году.
«Эти настроения общества «взрывают» любое государство изнутри. И ударная волна потом накрывает большинство безотносительно к политическим убеждениям. Ещё жарко и тепло. Но в свои права твёрдо вступает эпоха «последняя осень», - сказал эксперт.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. А также сообщалось, что в захваченном террористом автобусе в Луцке находятся около 10 заложников. Впоследствии он согласился освободить всех заложников и сдался. Люди в результате инцидента не пострадали.
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