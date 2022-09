Руководство Украины продолжает набирать долги

С начала войны Украина сталкивается с нехваткой государственного бюджета в размере 5 миллиардов долларов ежемесячно. Если учесть, что к февралю наша страна уже пришла с крупными долгами по которым нужно было рассчитываться, то правительство обратилось к частным ростовщикам, то есть кредиторам с просьбой о выделении средств.

Внешний долг, старательно набранный руководством Украины, составляет 20 миллиардов долларов, которые нам милостиво разрешили заморозить на два года наши ключевые союзники США и МВФ, хотя можно смело говорить США и США, потому что крупнейшим донором МВФ является Вашингтон.

Помимо госдолга, долги имеют и госкомпании «Укравтодор» и «Укрэнерго», которым также пока разрешили не платить.

После событий 2014 года, Украина получила возможность реструктуризировать долг на 18 миллиардов долларов с продлением срока погашения на четыре года, разумеется с более высокой процентной ставкой. Также международные кредиторы приняли 20% убытков, чтобы Украина избежала дефолта.

Хозяевами госдолга Украины являются крупнейшие частные инвесторы мира и члены Парижского клуба. Это BlackRock Inc., Fidelity International Ltd., Amia Capital LLP и Gemsstock Ltd. Странами-членами Парижского клуба являются США, Великобритания, Германия и Франция. МВФ также снабжает Украину долгами.

Уже в начале марта этого года МВФ одобрил экстренный кредит в размере 1,4 миллиарда долларов для поддержки экономики, которая по мнению американских экспертов должна была сократиться на 35%, в случае если война быстро закончится. Оптимистичный прогноз не осуществился, а правительство подало заявку на еще один кредит, в буквальном смысле: подайте сколько сможете, без указания запрашиваемой суммы.

По закону МВФ, фонд вообще не имеет права больше кредитовать Украину, поскольку страна не имеет четкого плана восстановления экономики, а значит и способов возврата долга. Хотя скорее всего для Украины будет сделано исключение и нам еще дадут в долг, несмотря на то, что это создаст нежелательный для МВФ прецедент. Суть МВФ давать как можно больше денег, а потом требовать возврата и процентов, тем и живут.

В интервью CNN, да, у министра обороны Украины есть время для интервью, Алексей Резников назвал главной опасностью для Киева, усталость международного сообщества от конфликта в Украине. Неужели никому не приходит в голову рассмотреть долг в 20 миллиардов, это не считая долгов за лизинг вооружения, как серьезную опасность? На что рассчитывает наше руководство набирая долги, что лозунги: мы сражаемся за безопасность Европы и демократию, будут работать вечно?