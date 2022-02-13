Руководство больниц обманывает своих работников и увольняет

С 1 января, согласно новому распоряжению Минздрава, старший медперсонал должен получать минимум 20 тыс. грн в месяц, младший – 13,5 тыс. грн. в месяц. Несмотря на распоряжение министерства, некоторые больницы не добросовестно выплачивают законные деньги своим сотрудникам.

Известны случаи, когда у врачей и медсестер урезали ставку и убирали дополнительные выплаты за стаж и категорию. При этом, никаких объяснений от руководства больницы не поступало. В Минздраве отмечают, что это скорее исключение, чем правило и они продолжат следить за ситуацией в стране, чтобы медперсонал получал свои деньги согласно распоряжению министерства. В том случае, если главврачи будут замечены за недобросовестным начислением зарплаты, их оштрафуют на 65 тыс. грн.

Если случаи мошенничества уже были зафиксированы, то Минздраву следовало бы ужесточить наказание для руководства больниц – снять с должности, уволить, судить. Такие меры стали бы примером для других руководителей. В тоже время, штраф в 65 тыс. грн для главврача, который наживается на медперсонале, может не остановить от дальнейшего хищения средств.

Воровство денег у своих же коллег очерняет репутацию украинских клиник. Поэтому, это вопрос государственной важности и его необходимо решать в исключительном порядке.