Рубрика “импортозамещение в деле”

На региональном телеканале Свердловской области выпустили сюжет о том, что “заключенные колоний выпускаю продукцию лучше, чем «IKEA»”. Начальник местного ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания) заявил, что “продукция из тюрем качественней и дешевле, чем известных иностранных брендов”.

Действительно, такой “рабочей силы” в России хоть отбавляй и законов для пополнения лагерей Путин со своей шайкой приняли достаточно. Что это, как не аналог советского ГУЛАГа? Кроме мебели из «IKEA», в России планируют использовать труд заключенных, чтобы “импортозамещать” и другие товары. Можно сразу и слоган для таких товаров придумать, адаптированный под уголовные статьи: “Поставил лайк – поехал шить «Nike». Поставил класс – шьешь «Adidas». Сказал запрещенное слово – «Puma» к пошиву готова”. Таким образом, через несколько лет, Россия может успешно “импортозаместить” и трудовой кодекс.

В тоже время, несмотря на найденную альтернативу международным брендам, Путину и его шайке необходимо подумать, откуда брать сырье для производства “импортозамещенной” продукции. С такой тенденцией, не исключено, что в качестве материалов, будут использоваться кости погибших оккупантов. Так сказать, безотходное производство. Может быть, хоть это заставит россиян задуматься о том, что в их стране “что-то пошло не так” и виноваты в этом не западные политики, а отечественные, “импортозамещенные”.