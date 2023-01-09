РПЦ призывает к временному прекращению огня

16:30 08 января Киев, Украина

Гундяев выступил с заявлением прекратить огонь на время проведения службы с 6 по 7 января. Дескать, это священный праздник и люди должны иметь возможность отстоять службу в церквях. Казалось бы, мотив понятен и если бы никто не знал кто такой “патриарх Кирилл” на самом деле, можно было бы поверить его словам. В тоже время, на Пасху, “почему-то”, Гундяев отверг предложение ООН и папы римского объявить перемирие, чтобы люди могли провести службу.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на призыв московского “служителя церкви” соответствующим постом в Twitter – “РПЦ не является авторитетом для православья и выступает лишь как пропагандистская организация войны. РПЦ призывала к геноциду украинцев, массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Поэтому заявление РПЦ про “рождественское перемирие” – циничная уловка и элемент пропаганды”.

Зная, как действует террористическое образование Россия, можно ожидать нового массового обстрела гражданской инфраструктуры Украины, обвинение Киева в содеянном с целью “дискредитации” оккупантов и новая попытка склонить православных украинцев, вроде Ломаченко, на сторону Кремля.

В тоже время, такие вот вбросы о “прекращении огня” со стороны противника имею и позитивную сторону. Ранее, РФ никогда не предлагала “временно прекратить огонь”, даже в целях пропаганды или провокации. Теперь же, пытаясь выставить себя “жертвой”, показать, что “Кремль хочет завершить войну”, пропаганда постепенно начинает прощупывать почву, как зомбированное население будет реагировать на подобные “жесты доброй воли” в будущем, осознавая, что рано или поздно необходимо будет умолять Украину остановиться, чтобы не лишиться граничащих с нашей страной российских областей.