Рождаемость в россии продолжает снижаться

07:02 12 октября Киев, Украина

Число новорожденных детей в России продолжит снижаться в ближайшие три года и упадет до уровня, который страна не видела с царских времен. Такой прогноз российские власти заложили в проект бюджета Социального фонда (бывший Пенсионный фонд), который выплачивает, в том числе пособия на детей. По прогнозу, заложенному в бюджет СоцФонда, число новорожденных опустится ниже 1,2 млн в год. Эти минимумы с рубежа XVIII-XIX веков, отмечает демограф Алексей Ракша.

Напротив, наполняющие Россию мигранты из Центральной Азии и Китая не перестают производить на свет новых детей. По статистике, в азиатские семьи редко имеют меньше двух детей. Это значит, что коренное население РФ, кроме вырождения, станет все больше смешиваться с азиатами и, по прогнозам демографов, к 2050 году в стране останется примерно половина европеоидного населения.

Россия стремительно возвращается к своим азиатским корням, когда ею помыкали монголы, только на этот раз, очевидно, страной будут править китайцы. Это и есть та “независимость”, о которой говорил Путин?