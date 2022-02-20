«Ростов не готов» - российские власти не принимают людей из оккупированных территорий

Лидеры террористов марионеточных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о массовой эвакуации населения оккупированных Россией территорий в Ростовскую область. 18 февраля автобусы организованно собирали людей и вывозили за пределы Украины, однако, как говорилось ранее, власти Ростова-на-Дону не были оповещены о прибытии “беженцев” с территории Донецка и Луганска. Они заявили, что узнали об этом самостоятельно, из новостей. При этом, российское руководство утверждало, что в 25 регионах страны, людей готовы принять должным образом.

По данным в СМИ, старики, женщины и дети оставались в автобусах больше суток. Все это происходит при минусовой температуре. Людей попросту не хотели выпускать, так как их негде было разместить. Однако, российские пропагандисты продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что из, так называемых, «Л-ДНР» выехало 13 тыс. человек. По словам террориста Пушилина – 30 тыс. человек. При этом, согласно официальным данным, на оккупированных территориях Украины проживает более 1,5 млн человек.

Бандиты Кремля не жалеют жизней и судеб самых незащищенных категорий населения. Как может называть себя человеком тот, кто в целях пропаганды подвергает риску здоровье детей и женщин? Как после таких случаев, можно вести переговоры в дипломатическом контексте? Однако мирного подхода требует здравый смысл. В противном случае, уподобившись террористам, очень легко пересечь черту и стать вровень с агрессором. Действия марионеток России и кремлевского руководства следует освещать, чтобы ни один из таких случаев не был упущен, чтобы люди не забывали, кто такой Путин и на что он готов пойти ради провокаций.