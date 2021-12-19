Россию отключат от SWIFT

Политолог-американист, аналитик «Интерньюз-Украина» Владислав Фарапонов прокомментировал возможное отключение России от международной системы SWIFT. По его мнению, такой сценарий возможен, однако при реальном нападении России, а процедура будет длиться в течение нескольких месяцев.

“Если мы думаем, что, например, отключение России от SWIFT может произойти за месяц-два, мы глубоко ошибаемся. Как отключали Иран от этой платежной системы: прошло порядка 7 лет с того момента, когда первый раз администрация об этом вообще вспомнила, и до реальной ситуации, когда Иран поставили в такие условия, что им уже просто было невыгодно быть подключенными к этой системе. Схема очень простая. США вводят жесткие двусторонние санкции, поскольку SWIFT — компания, которая основана в Бельгии, то есть общеевропейский консенсус для этого нужен. Плюс координация усилий уже после двусторонних санкций США и Европейского Союза, отключают Центральный банк, отключат основные банки и, собственно, — цепочка запущена”, - рассказал Фарапов.

Выходит, что отключение России от международной платежной системы это не только одно из наиболее жестких экономических ограничений Запада, но и одно из самых трудных в плане реализации. Безусловно, если Байден сумел донести до Путина, в процессе их диалога, эту мысль, подробно описать процедуру и убедить в том, что США и ЕС действительно пойдут на это, то угроза станет сдерживающим фактором не только на ближайшую зиму, но и на более долгий период.