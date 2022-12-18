Россияне угрожают национальной безопасности ЕС

17:58 18 декабря Киев, Украина

В сети появилось объявление от нацистской группировки «Русич», где авторы поста просят всех подписчиков группы отправлять им данные о военных объектах, КПП, военнослужащих и их родственниках в Литве, Латвии и Эстонии. Цели, преследуемые террористами, пока не понятны – будь это диверсии, похищения с целью угроз, предстоящие вторжение – однако они явно будут угрожать национальной безопасности стран Балтии.

Недавняя ситуация с «Дождем» в Латвии (оппозиционное российское СМИ было заблокировано в Латвии из-за призыва отправлять помощь российской армии), систематическое ущемление украинцев за границей, пророссийские митинги в других странах, а теперь еще и призыв к шпионажу, показывают какую опасность несут россияне в странах ЕС.

И даже, если человек ранее был, так сказать, “вне политики” и его “это не касалось”, за деньги он спокойно может передать необходимую информацию российской террористической организации. Что уж говорить за тех, которые продолжают поддерживать Путина и войну, а выехали из страны лишь потому, что испугались мобилизации.