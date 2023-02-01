Россияне скоро станут миллионерами

21:06 01 февраля Киев, Украина

Видимо, Путин окружил себя не только бестолковыми военными, но и финансистами с экономистами. Для того чтобы “нивелировать” дефицит бюджета, который по оценкам Минфина РФ составил более 100 млрд долларов, Кремль решил напечатать 4 трлн рублей. Таким же образом, в 2022 году было напечатано 800 млрд рублей, чтобы выплатить задолженность госкорпорациям.

Насколько надо быть глупым, чтобы печатать деньги, да еще и в условиях нахождения под санкциями, да еще и в таких незапланированных количествах. Рубль попросту обесценивается самим же Кремлем. Очевидно, что в 2023 году такой же план “решения проблем” с экономикой сохранится, но уже в больших масштабах. Вряд ли за год это приведет к гиперинфляции, как, например, в Венесуэле. Однако если Путин останется у власти еще на один срок, то не исключено, что к 2030 году россияне станут рублевыми миллионерами, но с тем же уровнем зарплат, что и сейчас.