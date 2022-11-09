20:28 09 ноября Киев, Украина

У россиянок счастье – они могут разбогатеть всего через несколько дней, после мобилизации “любимого”. Ведь средний срок продолжительности жизни мобилизованных на фронте в Украине составляет 7-10 дней. Иногда им удается попасть в плен, однако на родине, за такое, ими будут недовольны.

Примечательно, что многие новобрачные в России, принявшие решение пожениться в связи со скорой отправкой на фронт “возлюбленного”, долгие годы оставались без свидетельства о браке, несмотря на наличие детей. Понятно, что резкое повышение брачующихся, связано с возможным получением компенсации за смерть, либо ранение мужчины. Более того, невесты не скрывают этого, а некоторые натурально светятся от счастья.

Что-то с россиянами действительно не так. Ведь женщины сознательно отправляют своих мужчин на войну грабить и убивать, но наибольшим для них счастьем станет смерть мужа. “Из Москвы с любовью”.