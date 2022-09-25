Россияне потеряют работу в случае мобилизации

Отчаянный шаг Путина ведет к ускоренному падению экономики России. В Минобороны РФ подтвердили, что в случае призыва на воинскую службу сотрудника предприятия, работодатель обязан его уволить, точно также как это происходит, когда гражданина забирают на срочную службу. Но кто будет работать?

Конечно, с уходом западных компаний сотни тысяч россиян остались без работы. И, вероятно, ими же и можно было бы “заткнуть дыры” на фирмах, предприятиях. Однако их также касается мобилизация.

Порой действительно кажется, что Путин – агент Запада и его главной задаче является разрушение России до основания. Кроме того, что он насыщает трупным ядом своего народа земли Украины, попутно разрушая нашу страну, бункерный дед безустанно ликвидирует трудоспособную часть населения РФ. Экономика агрессора и так испытывает стагнацию, как никогда раньше, а теперь этот процесс лишь ускорится. Агония и катастрофа – единственные слова, объясняющие действия Путина.