В сети появилось видео того, как один из военнослужащих оккупационной армии просится проехать в общественном транспорте без денег, на что получает жесткий отказ от водителя и не находит поддержки среди пассажиров автобуса. На самом деле неизвестно, был ли это представитель боевиков Донбасса или житель одной из российских областей на границе с Украиной, тем не менее, факт остается фактом.

Как показывает практика, это не единичный случай. В социальных сетях также периодически появляются ролики, где вернувшиеся с украинского фронта россияне уже в Московской области, либо в других, более восточных городах и селах не находят понимания в лице своих сограждан. Более того, для граждан РФ война в Украине является такой же телевизионной драмой, как и сирийский конфликт, либо война в Грузии. Они видят ее по телевизору, и вскоре большинство просто продолжает жить своей жизнью. Людей больше волнует повышение цен в магазинах, но не смерть других людей, в том числе, их же соотечественников. Поэтому, они не считают участников боевых действий в Украине героями. Для них это скорее опасные элементы общества с не уравновешенной психикой, которых следует обходить стороной.

В тоже время, этого нельзя сказать об украинских военных, которых поддерживает вся страна, о чем может свидетельствовать, по крайней мере, то, что минимум треть украинцев регулярно отправляют добровольно свои личные деньги на помощь военным и еще, как минимум половина, делает это нерегулярно.

Такая разница в действительности показывает кто агрессор, а кто защитник. В ком народ действительно нуждается, а кто стал жертвой пропаганды и на самом деле теперь изгой даже среди собственных сограждан. Российский солдат является героем только в текстах некрологов в социальных сетях. В реальности – это оккупант для мирового сообщества и одна из причин повышения цен в магазинах для россиян.