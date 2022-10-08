Россияне не довольны мобилизацией

11:01 08 октября Киев, Украина

Причины недовольства мобилизованных банальны и давно известны – “скотское” отношение командиров, отсутствие нормального обмундирования, невыплата зарплат. Они вынуждены самостоятельно покупать для себя бронежилеты, каски, комплекты формы и т.д. Для среднестатистического россиянина это неподъемные деньги.

Поэтому, неудивительно, когда пришло время отправлять мобилизованных на фронт, в их рядах остался низкий моральный дух. Недавно в сети появилось видео, где 500 человек выражали свое недовольство происходящим. По их словам, никто из мобилизованных не был приписан к какой-либо воинской части, за ними не было закреплено оружия, хотя каждый получил автомат, а патроны они нашли сами. Также солдаты жаловались на плохое обращение к ним офицеров (хотя не уточнили, в чем это выражалось) и отсутствие какой-либо подготовки.

Россия отправляет в Украину свежее пушечное мясо. Видимо поэтому, никто не собирается о них заботиться. В Кремле до сих пор полагают, что войну можно выиграть, закидав противники трупами. Очевидно, это не так. Как ни странно, но те командиры, командиры агрессора, которые присутствуют на линии фронта, это видят, понимают, но ничего не могут изменить, утилизируя все новый расходный материал живой силы, теперь в избытке прибывающий в качестве подкрепления.