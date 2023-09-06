Россияне не должны знать о своем правительстве ничего

07:02 14 августа Киев, Украина

После вторжения в Украину, Путин дал разрешение на засекречивание информации о личных доходах, недвижимости, любой другой собственности политиков и крупных бизнесменов. Он также разрешил не открывать декларацию о доходах чиновников. Фактически, в таком коррупционном государстве как Россия, это развязывает руки всем ворам во власти.

Однако после пригожинского восстания, Путина настолько одолела паранойя, что это существо стало издавать засекреченные указы. В июле доля таких документов достигла 62%, что стало рекордом за все время его правления. До июля 2023 года лишь однажды в истории современной России доля таких документов была выше - в январе 1999 года. Тогда было засекречено 64% указов.

О чем именно идет речь в тех документах можно будет узнать лишь спустя время. Вероятно, после свержения диктатора или его смерти. Однако ясно одно, в Кремле не хотят, чтобы об их делах знал кто-нибудь за пределами Кремля. Власть и народ все больше отдаляются друг от друга и по-настоящему удивительно, как можно такое терпеть на протяжении 20-лет?