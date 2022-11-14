Россияне и белорусы - не братские народы

10:58 14 ноября Киев, Украина

В ГУР МО сообщили, что между военными РБ и РФ усиливаются конфликты. По данным украинской разведки, многочисленные конфликтные ситуации между военными двух стран связаны с пренебрежительным отношением российских солдат к белорусам. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. При этом военная полиция РБ не может сдерживать такое поведение россиян. Количество конфликтных ситуаций стремительно растет. Это приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси.

Россияне не уважают никого. Для них нет никаких “братских народов”. Есть только они, и те, кто им прислуживает. Те, кто отказывается подчиняться империалистам, объявляются врагами и подлежат уничтожению. Для россиян не существует чужой культуры, языков, традиций. Это племя дикарей, привыкшее жить в помоях и плеваться во всех вокруг, включая собственных сограждан.

Белорусы более близки к украинцам, чем к россиянам. У нас похожие языки, похожие ценности и общие враги. Если бы не режим Лукашенко, вероятно, уже две армии сражались бы против агрессора, вместо одной. Всю свою “братскую любовь” россияне ежедневно демонстрируют, уничтожая мирные города Украины, насилуя женщин, убивая тех, кто не может дать им отпор. Не удивительно, что белорусы становятся жертвами шовинистских выпадов со стороны российских военных. И чем раньше народ Беларуси поймет абсурдность словосочетания “братский народ”, тем скорее сможет скинуть оковы, как Лукашенко, так и кремлевского ярма.