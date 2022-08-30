Россиянам аннулируют визы в ЕС

Критики инициативы Зеленского относительно «безвиза» для россиян утверждают, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо повлияет на тех, кто покинул свою страну, в связи с тем что они не согласны с правительством президента Владимира Путина и его решением напасть на Украину.
Здравствуйте, друзья!
Кампания по усилению санционной антироссийской политики набирает все большие обороты.
Как вы знаете на сегодня введены семь пакетов санкций в отношении России и Беларуси за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Введённые санкции включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и членов их семей. Ограничительные меры за пособничество России также наложены на Беларусь.
Обсуждение санкций началось сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР (22 февраля 2022 года). Ещё одной причиной для санкций стало начало вторжения вооружённых сил России на территорию Украины (24 февраля 2022 года).
По словам президента США Джо Байдена, альтернативой санкциям была бы Третья мировая война.
К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран.
К 22 марта число российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, достигло 7116.
5 марта президент РФ Владимир Путин сравнил санкции с объявлением войны России.
10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил следующее:
«Ситуация абсолютно беспрецедентная, такой экономической войны, которая началась против нашей страны ещё не было. Поэтому что-то прогнозировать сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие.»
В создавшихся условиях Президент Украины Владимир Зеленский призвал все государства запретить на один год выдачу виз россиянам на въезд. Этот призыв прозвучал в его интервью газете The Washington Post 8 августа 2022 года.
На этот его призыв уже сегодня откликнулись Латвия, Эстония, Финляндия,Чехия, Нидерланды и Бельгия. Что касается Канцлера Германии Шольца, то он такую меру пока не поддержал.
На что Зеленский парировал, заявив что такие различия не имеют значения и еще раз подтвердил: «Какие бы ни были русские… пусть едут в Россию».
Сторонники Путина в России на инциативу украинского Президента реагируют с одобрением, заявляя, что запрет на въезд россиян на территорию других стран дескать позволит консолидировать российское общество. Такая их реакция сродни той которую они демонстрировали и в отношении санкций, говоря,что они только на пользу России, однако впосдедствии таки поняли, что никакой пользы санкции против россиян россиянам не приносят.
Прав или не прав Зеленский предлагая запереть россиян исключительно на территории России? Здесь есть несколько аспектов. Первый — это сбаллансированость такого запрета в отношении граждан России не поддерживающих войну в Украине и второй — сфокусированиость этой меры по цели, то есть насколько эффективно будет приводить эта мера к прекращению агрессии России против Украины?
Если в первом случае очевидно, что неудобства, создаваемые гражданам России неподдерживающим Путина, можно признать необходимой издержкой ограничительной меры, то во втором нужно четко понять не усилит ли такое ограничение антиукраинскую мотивацию агрессии россиян.
И в данном случае предложение Зеленского вполне приемлемо, поскольку основной Путинский мотив внешней агрессии России — защита интересов граждан России, находящихся за ее пределами будет аннулирован.
Ведь в Украине Путин и его соратники в своих глазах являются освободителями, но если все кого они хотят освободить будут находиться внутри России, то освобождать в других странах пророссийский контингент путем аннексии территорий других стран будет невозможно.
В частности для Украины это означает что все граждане России будут депортированы в пределы России. В этом случае заявления о защите интересов граждан России, находящихся на территории Украины, потеряют свое основание и утратят смысл.
Риск вторжения России в страну в случае отсутствия в этой стране граждан России интересы которых Путин решит защищать становится нулевым. Именно поэтому запрет на въезд в страну граждан России, предложенный Зеленским выглядит вполне оправданым и по всей видимости приведет к умиротворению агрессивной международной политики России, а саму Россию превратит в тюрьму для Русского мира, желающего навязать мировому сообществу свои правила. Короче суть предложения Зеленского проста: пусть Россияне по своим правилам живут в своей стране, а о сфере своих интересов вне России пусть даже и не мечтают.
Есть хорошая русская пословица, которую россиянам в данном случае вполне уместно напомнить. Звучит она так: «Не лезь со своим уставом в чужой монастырь».
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