Россиянам аннулируют визы в ЕС

Здравствуйте, друзья!

Кампания по усилению санционной антироссийской политики набирает все большие обороты.

Как вы знаете на сегодня введены семь пакетов санкций в отношении России и Беларуси за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Введённые санкции включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и членов их семей. Ограничительные меры за пособничество России также наложены на Беларусь.

Обсуждение санкций началось сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР (22 февраля 2022 года). Ещё одной причиной для санкций стало начало вторжения вооружённых сил России на территорию Украины (24 февраля 2022 года).

По словам президента США Джо Байдена, альтернативой санкциям была бы Третья мировая война.

К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран.

К 22 марта число российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, достигло 7116.

5 марта президент РФ Владимир Путин сравнил санкции с объявлением войны России.

10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил следующее:

«Ситуация абсолютно беспрецедентная, такой экономической войны, которая началась против нашей страны ещё не было. Поэтому что-то прогнозировать сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие.»

В создавшихся условиях Президент Украины Владимир Зеленский призвал все государства запретить на один год выдачу виз россиянам на въезд. Этот призыв прозвучал в его интервью газете The Washington Post 8 августа 2022 года.

На этот его призыв уже сегодня откликнулись Латвия, Эстония, Финляндия,Чехия, Нидерланды и Бельгия. Что касается Канцлера Германии Шольца, то он такую меру пока не поддержал.

Критики инициативы Зеленского относительно «безвиза» для россиян утверждают, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо повлияет на тех, кто покинул свою страну, в связи с тем что они не согласны с правительством президента Владимира Путина и его решением напасть на Украину.