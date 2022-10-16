Россиян не останавливают закрытые границы

22:07 14 октября Киев, Украина

Обнародованная информация о российских уклонистах пересекших узкую часть Тихого океана действительно поражает. Двое граждан РФ, настолько не хотели становиться пушечным мясом, что на лодке проплыли 500 км от поселка Эгвекинот на Чукотке до острова Святого Лаврентия. Таким образом, они добрались до США, где попросили политического убежища.

В этой истории поражают человеческие возможности, ведь пересечение океана до сих пор опасно даже для массивных грузовых и даже военных судов. Использование для этого лодки, в холодных водах Берингова пролива, да еще и на расстояние в 500 км это действительно удивительно.

В тоже время, очевидно, что россияне бежали не от войны, а от мобилизации. То есть они не хотели отправляться гибнуть на фронт, но, скорее всего не были против проведения войны за счет других россиян. Иначе, эти люди могли давно присоединиться, либо организовать протестное движение.

Но они этого не сделали, как и остальные сотни тысяч россиян, которые, поддерживая Путина (открыто или внегласно), заявляя, что они патриоты своей страны, уехали, показав, что их патриотизм заканчивается на словах.