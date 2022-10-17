Россиян мобилизуют даже из хостелов

10:17 17 октября Киев, Украина

Полицейские в Москве начали проводить ночные рейды по хостелам и общежитиям, для реализации плана Путина по мобилизации населения. Так, “правоохранители” просто заходят в места временного проживания россиян, отбирают у них паспорта, перевозят в пункты мобилизации, выдают военную форму и отправляют – кого на фронт, а кого в военные части. Людям не объясняют ничего, а просто, как скот, забирают на убой, предварительно, даже не вручив повесток.

Качество мобилизованного свежего мяса не вызывает сомнений – оно сверхпригодно к могилизации. Мотивация таких мобилизованных соответствует их уровню подготовки и готовности отправиться на войну. В лучшем случае им выдадут форму и ржавый автомат, а вот патроны придется добывать уже в бою.

Министерству обороны РФ необходимо предоставить отчет с цифрами, а не провести качественную мобилизацию для изменения хода войны. Нет никаких оснований, что рейды прекратятся. Наоборот, они только усилятся и расширятся. Неудивительно, если в скором времени станет известно о взломе квартир полицейскими и выковыривании оттуда пожилых, покалеченных душой и телом россиян, спрятавшихся в шкафах.