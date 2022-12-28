Россия здесь навсегда, вопрос только где

20:59 28 декабря Киев, Украина

Россияне больше не могут удерживать занятые ими рубежи в запорожской области. Несколько раз в сутки к ним прилетают снаряды и ракеты украинских защитников, местное население, как и ожидалось, не желает видеть «русский мир» у себя дома даже после 10 месяцев оккупации, а, наоборот, под страхом смерти, отправляет разведданные ВСУ и устраивает диверсии. Но главной причиной бегства с поджатыми хвостами является длинные плечи снабжения, часть из которых находится под наблюдением украинских защитников и по которым регулярно наносятся удары за десятки километров от линии фронта.

Оттягивание неизбежного поражения ценой гибели десятков тысяч зомбированных россиян и расстрел баллистическими ракетами мирных украинских городов – это все на что остается способен Путин. Фраза “Россия здесь навсегда” уже давно стала оксюмороном и если кто-то где-то ее произносит, то можно с уверенностью утверждать, что событие произойдет в точности да наоборот.