Россия запугивает ядерным оружием, а пользуется гибридными методами войны

13:56 28 Август Киев, Украина

Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает весьма сомнительными обязательства России по сокращению и ограничению стратегического вооружения.

Россия использует наличие ядерного оружия лишь как один из инструментов в арсенале, чаще прибегая к более привычным гибридным методам войны, – к примеру, как против Украины",- считает генерал США

"Угроза Украине исходит именно из Кремля. И каждую неделю на Донбассе гибнут военнослужащие украинских Вооружённых сил, даже в период прекращения огня. Поэтому мне кажется, Украина, как никто другой, знает истинную цену гарантиям безопасности России по Договору об отказе от ядерных вооружений, Кремль легко отбрасывает любые гарантии,"- заявил Ходжес

Он подчеркнул, что значение этого Договора очень велико в плане контроля вооружений и снижения опасности возникновения конфликтов с применением ядерного оружия.

В то же время Кремль, по словам Ходжеса, чаще применяет более привычные для себя гибридные средства влияния, будь то дезинформация, кибератаки, направленные на уничтожение инфраструктуры и населения или на дестабилизацию политических систем.

"Для России это вполне привычные инструменты, наряду с полным набором традиционных вооружений. Поэтому для Соединенных Штатов очень важно держать свой ядерный потенциал в полной готовности и отличном техническом состоянии, – для надежного сдерживания ядерной угрозы со стороны России или Китая", – отметил генерал-лейтенант.

Он также назвал неподписание нового Договора СНВ-3 (договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) между РФ и США огромной ошибкой.





