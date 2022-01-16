Россия заплатит по счетам

“Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом для Украины. Именно Россия распространила дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои собственные действия. Если российское правительство продолжит вторжение, еще больше дестабилизирует Украину, мы готовы вместе с нашими союзниками и партнерами заставить платить по счетам. Мы ответим многочисленными экономическими мерами, в том числе не использованными ранее, и нанесем значительный ущерб экономике России и ее финансовой системе”, - открыто заявила Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США, выступая в Вашингтоне.

Кроме того, Нуланд добавила, что на этой неделе России придется сделать бескомпромиссный выбор – либо пойти дипломатическим путем и снизить градус напряженности, либо начать полномасштабное вторжение и понести непоправимые последствия.

Не поздно ли США начали угрожать Путину? Возможно, следует начать вводить новые санкции, пока глава Кремля не начал вторжение. Если вспомнить, то в 2014 году, за счет того, что санкции, в тот момент, зацепили экономику страны не сильно, 2015 год стал для многих военнослужащих ВСУ последним.

Хватит угроз, только Россия виновна в том, что в Украине уже восьмой год идет война, а люди в аннексированном Крыму страдают от недостатка качественной воды. Пора наказать Путина и его генералов реальными ограничениями, а не превентивными мерами.