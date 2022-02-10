Россия вытесняет этнические народы с Крыма

12:24 22 Сентябрь Киев, Украина

Своим мнением о ситуации, сложившейся в оккупированном Крыму поделился постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица . Дипломат уверен, что политика России на полуострове направлена на вытеснение проукраинского населения.



«Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму — она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму — максимально выдавить любого — будь это крымские татары или другое этническое меньшинство», — заявил украинский дипломат.