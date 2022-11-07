Россия вскоре начнет официально использовать срочников в могилизации

10:49 07 ноября Киев, Украина

Российских срочников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Речь идет о Белгородской и Курской областях. Более того, срочников могут отправить во временно оккупированный Крым, и, не исключено, что и на Донбасс, где планируют создавать лагеря подготовки для мобилизованных.

Уже сейчас, матери в РФ жалуются на то, что не могут связаться с сыновьями, которые проходят срочную службу. По их словам, молодых воинов могли отправить как на границу с Украиной, так и перебросить поближе к фронту.

Ранее стало понятно, что срочников заставляли подписывать контракт на последних месяцах службы, либо сразу после завершения срока службы. И хоть свидетельств этому было достаточно, все же их процент попадания в Украину был мал. Теперь же ситуация изменилась, в связи с большими потерями в армии агрессора. Пропагандисты начали готовить аудиторию к тому, что на войну вскоре начнут отправлять 18-и летних юношей.

Прохождение срочной службы рядом с украинской границей облегчает задачу командному составу оккупантов. Они легко могут отправиться на “учения” и вместе с рядовым составом, “случайно”, оказаться на территории другого государства, как это происходило не раз.