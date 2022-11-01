Россия вновь вернулась к продовольственному шантажу

06:25 30 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден назвал возмутительным приостановку Россией соглашения о поставках зерна. “Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом”, - заявил американский лидер.

В одном Байден ошибся – “для них” есть все причины, чтобы блокировать поставки зерна из Украины. Так как ЕС сократили импорт российского газа до 7%, с декабря начнет действовать нефтяное эмбарго и все больше стран Европы полностью отказывается от углеводородов агрессора – этот рычаг давления “отпал”.

Ядерный шантаж не действует так, как рассчитывал Путин и Запад готов ответить силой, в случае применения Кремлем ядерного оружия. А выше ставки повышать уже некуда. Поэтому, угроза эскалации Россией также никого не пугает.

Единственное, чем может попытаться манипулировать бункерный – продовольствие. Пока что, Черноморский флот еще боеспособен. Однако недавняя атака морских беспилотников на российские корабли прямо в севастопольской бухте, говорит о том, что и этот рычаг давления вскоре должен “отсохнуть”.

Мир знает, что единственный метод Путина по ведению дел – шантаж и запугивание. Поэтому, Украина вместе с Западом способны предугадать последующие шаги террориста и заранее подготовить план по недопущению их реализации.