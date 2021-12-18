Россия виновна в войне на Донбассе и аннексии Крыма

Украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что прямой разговор между Киевом и Москвой будет, хотя бы, способствовать поиску решения конфликта на Донбассе. Тизенгаузен считает: “Говорить с тем, кто начал эту войну, - это же логично, а не привлекать разные форматы. Если Путин не захочет эту войну прекратить, кто ему из глав европейских государств может сказать “прекрати”? Никто. И никак на него повлиять не могут. Поэтому я только за прямые переговоры”.

Политтехнолог подчеркивает, что никакие форматы не способны решить украинскую проблему, так как это просто не логично. Россия ведет войну против Украины и в какой-то момент, западные партнеры начинают решать судьбу этого конфликта, при этом выслушивая и сторону агрессора тоже. А ведь Кремль говорит, что Украине следует решать конфликт с боевиками Донбасса, которых создала и спонсирует Россия.

Кроме того, при попытке Владимира Зеленского привлечь Москву к диалогу, представители Кремля заявили, что не будут проводить переговоры, если в повестку будет включен вопрос Крыма. Для них “вопрос Крыма закрыт”. Тем не менее, это сделать не возможно. Аннексия полуострова и война на Донбассе вещи не разделимые. Если сепарировать эти вопросы, то и весь мир начнет их разделять, что приведет к постепенному “взгляду через пальцы” на крымский вопрос.

Кроме России никто не виноват в войне на Донбассе и аннексии Крыма. Это единственная сторона, которая должна нести ответственность и которая обязана вести диалог с Украиной по урегулированию конфликта и деокупации украинского полуострова.