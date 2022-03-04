Россия саботирует разработку американской вакцины

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать Америке создать собственную вакцину от COVID-19.
«Россия заявила официально, что у них есть вакцина. Вы знаете, я не уверен, вчера или сегодня я видел сообщения, что половина населения России этому не верит. Так что я не уверен, как они собираются выводить вакцину на мировой рынок», — сказал Эванина.
По его словам, обвиненные им страны пытаются похитить данные о разработке американской вакцины.
"Как только мы получим вакцину, они определенно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока - Китай, Россия и Иран - точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение", - сказал он.
Чиновник добавил, что тактика действий РФ изменилась по сравнению с 2016 годом. "Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что те попались. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее", - резюмировал он.
По его мнению, цель Москвы заключается в том, чтобы "внести раскол и уничтожить демократию" в Штатах.
По его словам, обвиненные им страны пытаются похитить данные о разработке американской вакцины.
"Как только мы получим вакцину, они определенно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока - Китай, Россия и Иран - точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение", - сказал он.
Чиновник добавил, что тактика действий РФ изменилась по сравнению с 2016 годом. "Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что те попались. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее", - резюмировал он.
По его мнению, цель Москвы заключается в том, чтобы "внести раскол и уничтожить демократию" в Штатах.
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