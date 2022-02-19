Россия увеличивает список террористов и экстремистов

Елена Родвикова – обычная жительница России, которая воспитывает сына одна. Ее семья погибла в 2004 году. Елена выразила недовольство властью в социальной сети, за что была осуждена по статье “призыв к терроризму и экстремизму”.

Сотрудники ФСБ увезли ее на допрос, где угрожали тюремным сроком и отправкой ее ребенка в детский дом, если она не признает своей вины. Женщине пришлось признать “вину”, хотя в своем посте она никого не призывала к агрессивным действиям, а всего лишь выразила недовольство по отношению к действующей власти. Теперь, Елена должна выплатить 300 тыс. рублей в течении 2 месяцев при доходе в 20 тыс. рублей в месяц. В противном случае, ее отправят в тюрьму, а сына в детдом.

Россиянку внесли в список террористов, чем, по факту, прировняли ее с членами Аль-Каиды и других террористических организаций. Все кто недоволен властью в России априори экстремисты и террористы. Осуждая людей за подобные “преступления”, российские силовики повышают показатели борьбы с терроризмом и борются с адекватными людьми в стране. К сожалению, россияне пока что продолжают терпеть произвол собственного руководства страны, однако вечно это продолжаться не может.