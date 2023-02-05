Россия уничтожает собственное население внутри страны

10:39 05 февраля Киев, Украина

На просторах страны-агрессора долгое время существовала печально-известная организация «Hydra». В первой половине 2022 года Германия арестовала счета маркетплейса и он, якобы закрылся.

«Hydra» была монополистом на рынке РФ и крышевалась силовиками. При этом организация являлась площадкой, где конкретные магазины и отдельные продавцы реализовывали свой товар. После распада, все эти магазины стали децентрализованы и начали размещать рекламу услуг прямо на улицах городов России.

“Удивительно”, но акции перфоманса рекламы наркотиков остаются безнаказанными. То есть, человека, называющего войну – войной, могут найти, где бы он ни был, а целый магазин, продающий вещества, убивающие тысячи людей в год, члены которого размещают баннеры с рекламой в центре городов – нет?

Что уж тут говорить – наркотики это деньги, а там где деньги, там и представители силовых структур РФ. А если учесть, что наркотрафик из Азии в Европу проходил через Москву, Петербург и им занималось отдельное ведомство ФСБ, то вряд ли кого-то удивит, если выяснится, что некоторые из онлайн-магазинов наркотиков организовали непосредственно силовики.