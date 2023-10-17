Россия угрожает сбивать спутники

11:38 17 октября Киев, Украина

Российские власти считают законной целью для ответных ударов западные гражданские спутники, используемые для военных нужд. Об этом рассказал директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. Он обвинил западные страны в создании рисков, которым подвергается мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле.

Пожалуй, это новость ничем не отличается от типичного ядерного шантажа Кремля. Агрессор таким способом пытается запугать Запад. Однако на деле, сбитие любого гражданского спутника будет воспринято как атака на одного из членов НАТО. А так как Путин боится этого, равно как и использование ядерного оружия, то вывод напрашивается сам собой.