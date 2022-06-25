Россия угрожает Литве

Правительство Литвы приняло решение запретить транзит через свою территорию подсанкционных товаров из России в Калининград. Таким образом, Вильнюс ввел частичную блокаду для Кремля, в связи с чем, российская сторона теперь не может ввозить в свой эксклав запчасти, в том числе, для военной техники. Однако остается путь по морю, который, конечно же, является более затратным и проблематичным.

На этой почве, в России началась истерика в сопровождении угроз. Кремль заявил, что “оставляют за собой право на действия по защите своих интересов”, не однозначно намекая, что такими действиям будет военная агрессия.

Однако в эти бредни верится с таким же трудом, как и в применение ядерного оружия. Литва является членом НАТО и нападение на нее приведет к ликвидации Путина. То, как демонстрирует себя армия оккупантов в Украине, четко дает понять, что “непобедимая российская армия” победима. Для Североатлантического альянса не составит труда защитить не только Литву, но и вернуть Калининграду его историческое название.

С другой стороны, до 24 февраля казалось безумием полномасштабное нападение на Украину. Поэтому бомбардировку Вильнюса на 100% исключать не стоит.

Так или иначе, страны НАТО, особенно на восточном фланге Альянса, давно готовы к эскалации с Россией, поэтому застать их врасплох не удастся. А вот россияне такой “победы” уже точно не переживут, что дает еще одну причину для принятия скорейшего решения по созданию революционного движения, пока их бункерное существо с “красной кнопкой” не объявило всеобщую мобилизацию для “денацификации” всех народов мира.