21:42 19 октября Киев, Украина

Россияне начали жаловаться на недостаток донорской крови по причине передачи ее всей на нужды армии. Пациентам, которым необходима операция, проходящим химиотерапию, срочно госпитализированным и другим, которым необходима кровь чтобы выжить, теперь должны выпрашивать других людей сдавать ее на конкретную фамилию. Иначе – человек умрет.

Кроме того, что Путин буквально перенаправил все промышленные и человеческие ресурсы на войну, чтобы стабилизировать фронт, он, вдобавок, еще и лишил возможности россиян получать срочную медицинскую помощь. Кроме того, известно, что многие врачи также подлежат принудительной мобилизации, а это еще сильнее бьет по медицинскому сектору. Вскоре россиян будут лечить ветеринары.

Так кто же враг России – НАТО, Украина, Запад или те, кто сидят в Кремле? А ведь все это можно решить за считанные дни, выйдя на массовый протест, вместо плакатов, вооружившись, хотя бы, коктейлями Молотова.