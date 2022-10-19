Россия требует репараций для Афганистана

10:18 19 октября Киев, Украина

Немыслимые заявления продолжают вылетать из говорящих голов Кремля. На Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане, Казахстан, Путин заявил: “Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства”.

Насколько же абсурдно его “требование”. Если вспомнить, то с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан из-за уничтожения Аль-Каидой Всемирного торгового центра, Путин выразил поддержку Вашингтону. В дальнейшем, он неоднократно подчеркивал важную роль всемирной антитеррористической борьбы, в которой, в том числе, участвовала Россия.

После того, как Талибан захватил власть в Афганистане, Кремлю не было никакого дела до афганцев. Но теперь, когда России нужны хоть какие-то союзники, под стать КНДР и Белоруссии, Путин вспомнил об Афганистане, который между тем, планирует расплачиваться за российские энергоресурсы изюмом.

Возможно, России не стоит принимать оплату углеводородов сухофруктами, а передавать свои ресурсы бесплатно, ведь на протяжении 10 лет СССР вел войну против движения Талибан. Называя себя правопреемником Советского Союза, нельзя забрать лишь хорошее, необходимо помнить и пороках того времени.

Очевидно, что это очередной политический ход Путина, для получения поддержки Талибана – той радикальной организации, котороя, между тем, до сих пор признана террористической в России и против членов которой Кремль воевал.