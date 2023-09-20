Россия тратит на войну в Украине 1 миллиард рублей в час

12:35 18 сентября Киев, Украина

Подсчеты энтузиастов, заявивших о тратах РФ на войну в Украине в размере 1 млрд рублей в час основаны на различных выписках Минфина РФ, отчетах ЦБ и т.д. То есть, это лишь официальная информация, взятая из открытых источников страны агрессора. На самом деле траты могут оказаться выше, учитывая высокий уровень коррупции. Стоит отметить, что с момента начала вторжения в Украину, эта цифра практически не изменилась. Периодически, журналисты публикуют информацию о ежедневных тратах агрессора на войну и в среднем, эта цифра равна 22-30 млрд рублей.

Для того, чтобы понять, насколько это большая сумма - весь бюджет РФ на здравоохранение в 2023 году равен 1,5 трлн рублей или 2-м месяцам войны в Украине; вся космическая программа «Луна-25» обошлась в 12,5 млрд рублей или примерно 12-ти часам войны в Украине; весь годовой бюджет Калмыкии равен 24 млрд рублей или 1-му дню войны в Украине; бюджет на охрану окружающей среды в 2023 году равен 128 млрд рублей или 5-ти дням войны в Украине; 876,4 млрд рублей – сумма, равная всем долгам россиян за услуги ЖКХ, или 37-и дням войны в Украине.

Конечно, если читатель этого блога вдруг окажется сторонником войны, то он может заметить, что Украина, как противник, тратит не меньше, а то и больше в процентном соотношении. Вот только у Украины это вынужденные траты, так как страна защищается от внешней агрессии и в случае прекращения защиты, будет уничтожена, а у России был выбор и Путин, не желающий терять свою власть, решил, что “маленькая победоносная война” даст ему эту возможность, а за ценой он не постоит.

Ирония заключается в том, что ежегодно Путин заявляет о “тяжелом годе”, а местные чиновники дублируют его и переводят на более доступный язык слова диктатора – “денег нет”. Но судя по тому, сколько Кремль готов тратить на войну, на ни кому, кроме Путина и кучке сумасшедших ненужную войну, на убийство людей, как украинцев, так и россиян, деньги есть и в избытке. Хотя теперь, точнее сказать были. Вот только из-за вечной аполитичности россиян, Путин давно решил, что все ресурсы страны принадлежат ему и кучке его друзей и должны тратиться исключительно в интересах диктатора на его “хотелки” и желания.