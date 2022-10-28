Россия теряет последних союзников

10:55 28 октября Киев, Украина

14 декабря в Брюсселе должен состояться, первый в своем роде саммит стран-членов ЕС и АСЕАН. В АСЕАН входят 10 государств Азиатско-тихоокеанского региона: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Мьянма, Бруней. Ожидается, что представители азиатских стран должны публично осудить российское вторжение и призвать Путина вывести свои войска с Украины. С 24 февраля, государства АСЕАН оставались нейтральны и вели себя подобно Китаю. За публичным осуждением может последовать частичная поддержка западных санкций.

Примечательно то, что Азиатско-тихоокеанский регион и особенно члены АСЕАН испытывают на себе значительное влияние КНР. Нельзя исключать, что такая позиция членов азиатского объединения могла быть продиктована Пекином.

Так или иначе, Кремль теряет возможности переманить на свою сторону государства, которые ранее оставались нейтральны к России и в перспективе могли стать его союзниками. Путин снова “всех переиграл”.