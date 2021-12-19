Россия тайно завозит оружие и боеприпасы в Украину

По словам Юрия Ветренко, заместителя постоянного представителя Украины при ООН, Россия нелегально поставляет целые колонны грузовиков с оружием в Украину. Это происходит ночью: “Мы регулярно получаем сообщения о подпольных колоннах в ночное время, которые въезжают в Украину и покидают ее не в пунктах пересечения границы. Всё больше оружия, боеприпасов и военной техники попадает в Украину через вышеупомянутые участки границы под предлогом гуманитарной помощи или другими путями. Все указанные колонны и грузы въезжают и выезжают с территории Украины с полным нарушением ее территориальной целостности и суверенитета”.

Сообщение Ветренко в очередной раз доказывает причастность России к оккупации Донбасса. Именно Кремль виновен в развязывании войны в Украине и создании так называемых ДНР и ЛНР. Кроме того, увеличение поставок вооружения на оккупированные территории может быть связано с подготовкой наступления РФ, о котором говорят, как украинские, так и западные разведчики.