Россия - страна-террорист

12:17 10 октября Киев, Украина

Очередной преступный ракетный удар был нанесен оккупантами по гражданской инфраструктуре Украины. На этот раз, агрессор попал в жилые многоэтажные дома в центре Запорожье. В результате были уничтожены целые подъезды, 3 человека погибли и более 20 получили ранение различной степени тяжести.

Очевидно, что удары наносились целенаправленно по гражданской инфраструктуре, так как в той местности не было ни складов, ни скопления военных, ни критической инфраструктуры. Это ни что иное, как террористический акт, подобный тому, какие совершают ИГИЛовцы или радикалы из Аль-Каиды.

Однако Запад не торопиться объявлять Россию – страной спонсором терроризма. Стоит отметить, что после установления такого статуса, любые дипломатические отношения с этой страной будут разорваны. Фактически, это отрезает путь к любым переговорам с Кремлем и развязывает руки Путину по применению ядерного, бактериологического, химического оружия. Кроме того, против любой другой страны мира, которая продолжит поддерживать отношения с Россией, автоматически введут вторичные санкции.

К сожалению, в геополитике не все так просто. Несмотря на то, что Кремль наносит, и очевидно будет наносить удары по мирному населению Украину, мир не готов к тому, чтобы присвоить России статус страны спонсора терроризма. Возможно, это произойдет в будущем, когда это государственное образование начнет свой распад и не сможет функционировать как полноценная страна.