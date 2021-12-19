Россия старается дискредитировать украинское правительство

Россия намерена навязать признание созданных ею «ДНР» и «ЛНР», чтобы они могли участвовать во внутренней и внешней политике страны. В Кремле специально отрицают возможность мирных переговоров с Украиной и принуждают принять в качестве стороны противника оккупационные “администрации”, начать с ними диалог и признать их легитимность.

“Федерализация, атомизация — как угодно называйте это. Сделать Украинское государство нефункциональным, чтобы русские прокси-силы «ДНР», «ЛНР» фактически имели право вето на вопросы внутренней и внешней политики Украины. Ну и давайте вспомним последние претензии, которые были высказаны в наш адрес, в том числе и господином Лавровым: это закон о языках, это фактически внутреннее законодательство Украины, которое играет очень важную роль. И очень хорошо, что наш парламент на восьмом году войны принял такое законодательство. Оно уменьшает инструменты влияния России на Украину”, - объяснил суть происходящего дипломат Александр Хара.

По его словам, Россия крайне не довольна тем, что лишилась влияния на Украину через свои пророссийские медиа, которые были заблокированы в стране: каналы Медведчука и не только. Поэтому старается продемонстрировать что будет в случае дальнейшего отрицания российских правил игры – стягивает войска к границам и осуществляет переброску войск с района в район.

Это похоже на игру обезьяны гориллы или попугая. Когда животное не получает то чего желает, оно начинает бить себя кулаками в грудь, бросает фекалии или расщеперивает перья, чтобы напугать “обидчика”. Вот только в Украине давно уже привыкли, что угрозы РФ такие же “сильные”, как и слова главы их государства, которые он еще ни разу не сдерживал.