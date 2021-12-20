Россия создает препятствия для интегрирования в Европу Молдове и Беларуси

12:59 21 Июль Киев, Украина

Замглавы МИД Украины считает, что Российская Федерация создает Молдове и Украине препятствия на пути к евроинтеграции. Политика, проводимая РФ, по его мнению, не позволяет этим странам провести реформы в рамках Восточного партнерства.

Напомним! Восточное партнерство (ВП) – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар заявил, что Россия дестабилизирует политическую обстановку в Украине, Молдове и Беларуси, чтобы воспрепятствовать евроинтеграции. Эти страны должны сотрудничать и вырабатывать общие подходы в создании совместной правовой базы и реагировании на вызовы.

Об этом Василий Боднар сказал во время пресс-конференции.

По его словам, агрессивная политика России препятствует прежде всего проведению реформ в государствах-партнерах в рамках проекта Восточное партнерство.

"Если мы взглянем на ситуацию в Беларуси - кто пробуждает общественное мнение и формирует беспокойство. Что происходит в Молдове, что происходит на Южном Кавказе, что происходит Украине. Агрессивная политика Россия направлена на то, что отвлекать от главной цели — сближения с Европейским Союзом", - сказал Бондарь.

А также он подчеркнул, что сотрудничество может быть не только в рамках Восточного партнерства, но и PESCO - оборонной инициативы ЕС.