Россия сократила транзит газа

Без объяснения причин, российская монопольная компания «Газпром» решила сократить транзит газа через Украину больше чем в два раза. При заблаговременном бронировании поставок в 109,6 млн куб. м., Российская Федерация решила поставлять всего 52,5 млн куб. м., по крайней мере на 4.01.2022 года.

Как отмечает генеральный директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, ситуация может ухудшиться: “Ожидается, что в дальнейшем падение транзита продолжится, ведь номинации состоянием на начало газового времени составляют около 50,5 млн куб. м в сутки”.

Очевидно, что действия РФ обусловлены необходимостью запуска «Северного потока-2» (касательно Европы) и принятия «Минских договоренностей» (касательно Украины). Именно этого добивается Путин, приказывая своему другу Алексею Миллеру сокращать поставки голубого топлива в Европу. Необходимо учитывать тот факт, что Россия просто напросто ведет грязный шантаж, урезая поставки газа в отопительный сезон. В тоже время, правительство Украины пока что, держит обещание о сохранении цены на газ в отопительный период. Однако следует понимать, что если Россия продолжит оказывать энергетическое давление на нашу страну, правительство будет вынуждено отрегулировать цену поставки голубого топлива во избежание экономического кризиса.