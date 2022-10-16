Россия слышит то, что хочет услышать

20:27 13 октября Киев, Украина

Общаясь с западными журналистами, Владимир Зеленский высказал логичный план действий, по поводу того, как он видит действия НАТО в сдерживании ядерной угрозы исходящей от агрессора. По словам украинского лидера, Североатлантическому альянсу необходимо пересмотреть порядок действий сдерживания, чтобы изначально предотвратить использование ядерного оружия, вместо того, чтобы дожидаться, пока Кремль ударит и только после этого предпринимать ответные меры. Он аргументировал свои слова, приводя в пример ситуацию до 24 февраля, когда Запад угрожал введением санкций против России лишь в том случае, если Путин начнет полномасштабное вторжение. То есть, необходим превентивный удар до того, как произойдут непоправимые последствия.

В Кремле тут же отреагировали со свойственной им истерикой. Говорящая голова Путина Песков заявил, что “слова Зеленского – ни что иное, как призыв к Третьей мировой войне”. Российские пропагандисты вырвали слова украинского президента из контекста и теперь разносят свою “утку” о призыве Зеленского к НАТО нанести ядерный удар по России.

При этом даже страны Альянса не рассматривали такого варианта. В США отметили, что готовы нанести ответный удар, в случае применения ядерного оружия Путиным, однако никто не говорил, что это будет ответная ядерная ракета. Речь может идти о введение новых санкций, уничтожение силами НАТО живой силы оккупантов (то есть введение союзных войск в Украину), уничтожение Черноморского флота, снятие ограничений для Киева по предоставлению абсолютно всех видов вооружений (но не ядерных) и т.д.

Тем не менее, российская сторона, давным-давно лишившаяся объективного восприятия информации, слышит то, что хочет услышать. Путину нужен любой, пусть даже формальный, повод для оправдания удара по Украине ядерными боеголовками. Поэтому, учитывая то, что власть в России до сих пор принадлежит старому маразматичному деду, Зеленский и призвал НАТО сделать все, чтобы Путин не стал использовать оружие массового поражения.