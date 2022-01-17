Россия сама себе враг

После проведенного заседания НАТО – Россия, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал на федеральном телеканале о неудачных для Кремля переговорах с НАТО. После его интервью российские фондовые индексы в ходе основных торгов 13 января потеряли от 4 до 6 процентов. Это привело к тому, что доллар подорожал в один момент на 2,5 процента, а евро на 2,3 процента по отношению к рублю.

Слова и высказывания влиятельных политиков очень сильно могут влиять на биржу. Так, заявление Джо Байдена в интервью о статусе Путина, привело к падению рубля. Российские чиновники, говоря правду о происходящем, вынуждают инвесторов массово продавать акции. Видимо, Россия больше не может без пропаганды и лжи. Глава Кремля привел страну к тому, что обман стал частью стратегии выживания. В ином случае, Россия просто развалится.