Россия радуется, когда Украине плохо

Митинг, организованный оппозицией 1 декабря на Майдане в Киеве, должно быть, порадовал Путина, ведь он этого и добивается – дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране. К такому же мнению пришел российский политолог Дмитрий Орешкин. В своем интервью он заявил: “В Кремле хорошо понимают, что внешний военный удар нереализуем. Поэтому все большие силы и ресурсы они тратят на внутреннюю дестабилизацию в Украине. Поэтому в Кремле с удовольствием смотрят на любую социально-протестную активность. Неважно откуда она исходит: с правого фланга, с левого фланга, снизу, сверху”.

Он прав, любая дестабилизация внутри страны приводит к расколу общества. К тому же, Орешкин добавил, что Россия будет рада, если события подобного рода будут радикализироваться: что-то сожгут, кто-то подерется, кого-то убьют.

Протест 1 декабря был сформирован и проплачен оппозицией действующей власти. Это четко видно по тем, кто выступал с трибуны, как организованно прошло шествие, какие четкие шрифты и надписи были на плакатах. Однако, как власть, так и оппозиция должны понимать, что их внутренние политические интриги не должны задевать внешние интересы страны, в особенности во время военной напряженности с Россией. Любые “перепалки” могут быть использованы Кремлем, как момент для государственного переворота в стране.