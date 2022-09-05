Россия пытается привлечь украинцев воевать на своей стороне

О мифических “целях” войны, озвученных Путиным 24 февраля, все, пожалуй, начинают забывать. Трудно выговариваемые “денацификация, демилитаризация” остаются где-то на фоне. За полгода они не раз менялись на другие “цели”. Тем не менее, “защита людей Донбасса” все же мелькает в речах пропагандистов.

Но кого именно “защищает” Путин – не понятно. Из оккупированных Донецка и Луганска практически все мужское население старше 18 лет было призвано на войну. По данным украинской и западной разведок мобилизованные лишь погибшими насчитывают несколько десятков тысяч.

Но, как известно, армия РФ теряет личный состав быстрее, чем успевает его пополнять. Это стало одной из причин скорейшей раздачи российских паспортов на временно захваченных территориях после 24 февраля. Те украинцы, которые получили документы РФ, вслед получают повестки. Однако, известны случаи, когда враг выдает повестки даже людям с украинскими паспортами. К сожалению, единственный выход избежать насильной мобилизации – эвакуация. Не исключено, что с такими потерями, агрессор вскоре начнет вручать повестки женщинам.

Украинцы, которые до сих пор верят в “русский мир”, хотят быть частью России, должны, наконец, понять – никто никого не освобождает. Путин целенаправленно уничтожает украинцев, так как понимает, что подчинить нас не удастся. Теперь, захватив часть территорий, он и его командование хотят заставить украинцев уничтожать украинцев ради собственных низменных целей, но никак ради какой-то там “святой идеи”. Кучка воров в Кремле захвативших власть в 90-х не заинтересована в чьем либо благополучии кроме своего собственного.