Россия просит не мешать ей уничтожать Украину

10:09 14 декабря Киев, Украина

России давно не хватает того вооружение, которое есть у нее в резервах. Поэтому, со всех мест, где, так или иначе, присутствовали войска агрессора, перебрасывается оружие в Украину. В том числе из Сирии, где оккупанты теперь не могут держать ни технику, ни солдат и даже то вооружение, которое ранее передавала РФ в пользование Асада, Путин просит вернуть обратно. Также, на территории Сирии находятся заводы по производству иранских беспилотников «Shahed», которыми агрессор уничтожал украинскую инфраструктуру и которые Израиль намерен уничтожить.

Россия обратилась к Израилю с просьбой не вмешиваться и не препятствовать ее усилиям по переброске военной техники из Сирии в Украину. Не приказала, не потребовала, а “обратилась с просьбой” и такая формулировка показывает насколько упал авторитет Кремля на мировой арене.

Если раньше лидеры стран опасались связывать с Путиным и российской армией, то теперь всем на него плевать. Если Израиль и перестанет, как выразились в РФ, “мешать перебрасывать вооружение”, то поставит этот вопрос на политические рельсы, потребовав что-то взамен, а не потому, что опасается ответной реакции Путина.

Россия - страна-изгой, страна-террорист, а с такими переговоров не ведут и уж точно к ним не прислушиваются. Вся “мощь” России будет еще долго разлагаться на украинских полях. А раз так, то какой смысл вообще бояться мифом о “второй армии мира” и выполнять путинские ультиматумы.