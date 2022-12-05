Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине

18:46 04 декабря Киев, Украина

“У России есть ресурс для 3-4 массированных атак, равноценных той, которая произошла 15 ноября”, - секретарь СНБО Алексей Данилов. “У нас есть информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось – определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, очень много на территории РФ – это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, на Харьковщину”, - подчеркнул Данилов.

Террористы останутся террористами навсегда. Украинцам следует быть максимально бдительными во время воздушных тревог. К сожалению, многие до сих пор пренебрегают правилом двух стен. Террористы специально бьют по жилым домам. Это их тактика, на то они и террористы. Поэтому ничего не остается, как прятаться во время воздушных тревог и надеяться на работу ПВО.